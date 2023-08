Monreale ricorda il Dottor Dorino Giangreco a 6 anni dalla tragica scomparsa

Monreale – La comunità di Monreale si appresta a commemorare il sesto anniversario della scomparsa del Dottor Isidoro Giangreco, da tutti conosciuto come “Dorino”. Medico stimato e amato, Dottor Dorino fu travolto il 13 luglio 2017 da un’auto pirata mentre si trovava in bicicletta, sua grande passione. Morì dopo aver lottato 28 giorni tra la vita e la morte.

Domani, sabato 8 agosto, nella chiesa di San Castrense si terrà una messa in suffragio alle ore 9, fortemente voluta dalla moglie e dai figli. Sarà l’occasione per ricordare l’uomo e il professionista che ha dedicato la sua vita alla cura del prossimo.

Medico di famiglia stimatissimo, il Dottor Dorino era conosciuto da tutti anche per la sua grande passione per lo sport, in particolare il ciclismo. Per anni ha seguito come medico le generazioni di giovani atleti locali, prestando la sua opera di medico sportivo in manifestazioni di fama internazionale come il Giro d’Italia, il Giro di Sicilia, la Targa Florio e il Giro Ciclistico Città del Mare.

La sua tragica scomparsa, a soli 69 anni, ha profondamente sconvolto l’intera comunità di Monreale che domani si stringerà intorno ai familiari, agli amici e ai tanti pazienti del Dottor Dorino per commemorarne la memoria. La cittadinanza è invitata a partecipare.