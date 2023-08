Lutto a Monreale, morto a 66 anni l’ex comandante Mario Cusimano

Monreale piange la scomparsa di Mario Cusimano, ex comandante della Polizia Municipale.

Ha servito per 40 anni la Polizia Municipale

Lutto a Monreale per la morte di Mario Cusimano, 66 anni, ex vicecomandante in pensione del Corpo di Polizia Municipale della città. Da qualche anno lottava contro una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Stimato da tutti i concittadini

Cusimano aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità monrealese. Assunto come vigile urbano nel 1982 a soli 25 anni, aveva scalato i gradi della carriera diventando ispettore, funzionario, capitano e infine vicecomandante.

Nel 2008, quando il comandante Marino lasciò l’incarico, il sindaco Toti Gullo chiese a Cusimano di prendere il timone della Polizia Municipale. Ruolo ricoperto con impegno e professionalità fino al pensionamento, avvenuto nel gennaio 2021.

In quasi 40 anni di servizio, l’ufficiale si era fatto apprezzare dai concittadini per l’equilibrio e la disponibilità, intervenendo sempre con tempestività laddove richiesto. Un punto di riferimento per Monreale, un servitore dello Stato stimato da tutti.

Cordoglio delle istituzioni

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di un volto noto della città – dichiara il presidente del Consiglio Marco Intravaia – Cusimano era preparato, competente e dotato di spiccate doti umane. Ho avuto modo di collaborare con lui da assessore e ne ho potuto apprezzare le qualità”.

La prematura scomparsa di Mario Cusimano lascia un vuoto incolmabile tra i monrealesi. Il pensiero va alla moglie e ai due figli, che ne piangono la perdita insieme ai tanti che lo conobbero e lavorarono al suo fianco per quasi 40 anni. Un pezzo di storia di Monreale che se ne va.