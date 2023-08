Visita alla straordinaria Abbazia di San Martino delle Scale: spiritualità, storia e scoperte

Monreale – Dopo il grande successo riscosso in termini di visite nel mese di luglio, l’Abbazia di San Martino delle Scale, nel territorio di Monreale, è pronta a stupire ancora. Con una rinnovata apertura al pubblico anche nel mese di agosto, questa eccellente meta di viaggio offre un’opportunità unica per immergersi nella spiritualità benedettina e per scoprire i segreti nascosti all’interno della struttura – la più grande tra le abbazie dell’Italia meridionale.

Le visite guidate di agosto

Proprio come tutte le seconde domeniche del mese, il 13 agosto sono in programma due visite guidate, alle 10:00 e alle 17:00. Questi tour guidati, condotti da esperti come Igor Gelarda, storico della Sicilia e autore di testi sulla storia delle antiche comunità cristiane nell’isola, offrono una nuova occasione per conoscere o riscoprire l’abbazia di San Martino delle Scale, un gioiello del patrimonio culturale italiano.

Oltre ai tesori architettonici e artistici che la struttura ospita, i visitatori possono godere della frescura tra alberi e montagne, un perfetto rifugio dal caldo estivo. E non è tutto: a partire da settembre, sarà possibile prenotare, congiuntamente alla visita guidata, anche una degustazione di birre, formaggi locali e cassata. Un’esperienza culinaria che arricchisce ulteriormente la visita all’abbazia di San Martino delle Scale.

Un’esperienza unica nel suo genere

La visita all’Abbazia di San Martino delle Scale è un viaggio nel tempo e nello spirito. Fondata nel lontano 1347 dall’abate Angelo Sinisio, l’abbazia è l’ultima di questo tipo ancora esistente in Sicilia e la più grande nel sud Italia. Gli ospiti avranno l’opportunità di ammirare lo splendido coro ligneo del 1500, l’organo prezioso, lo scalone monumentale, la facciata del Marvuglia rivolta verso Palermo, l’antica farmacia, la sala capitolare e il suo museo con preziose opere d’arte e oggetti liturgici del Sei e Settecento.

Inoltre, la visita include l’accesso al refettorio, luogo di sfondo al programma televisivo “Le ricette del convento”, le statue di San Martino e quella della fontana dell’Oreto, entrambe del Marabitti, l’orologio astrologico e la vecchia biblioteca.

Come prenotare la visita

Chiunque desideri prenotare una visita guidata per la seconda domenica di agosto, di mattina o nel pomeriggio, può farlo con un messaggio WhatsApp al numero 347.3187857 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].