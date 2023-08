Drammatico incidente a Monreale, tre feriti: uno in codice rosso

Monreale – Incidente stradale grave questa mattina a Monreale lungo la SS186 all’altezza del bivio Villa Carolina. Due automobili, una Fiat Punto guidata da un ragazzo, e un Fiat Dobló, guidato da un uomo si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

Tre le persone ferite, anche un ragazzo che era sul Dobló. Il più grave è l’uomo che guidava il Dobló, trasporto in gravi condizioni in ospedale in codice rosso.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118, la polizia municipale di Monreale e i Carabinieri. Per la rimozione di un veicolo e per il ripristino della viabilità la ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.