Monreale, forestale morto e il cordoglio di Arcidiacono

A Monreale l’incidente che è costato la vita a Matteo Brandi, l’operaio forestale di 67 anni morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito negli incendi che hanno devastato la zona il 24 e 25 luglio scorsi. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche, poi il tragico epilogo nella notte tra sabato e domenica.

“Esprimo grande solidarietà per il lavoratore forestale Matteo Brandi, morto oggi in ospedale. Lo ricordiamo come un prezioso operatore per la sicurezza del territorio, che insieme a tanti colleghi si è speso per il bene comune. Un pensiero e il cordoglio mio e dell’intera amministrazione va alla famiglia Brandi”, sono le parole del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

Brandi, impegnato con coraggio nelle operazioni di spegnimento, aveva riportato una grave lesione spinale. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, è deceduto dopo giorni di agonia. Lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi e in tutta la comunità.

L’operaio è la quarta vittima del vasto rogo che ha messo in ginocchio il Palermitano. Tra le altre, l’anziana Rita Gaetana Pillitteri, 88 anni, morta nella sua casa invasa dalle fiamme a San Martino delle Scale. Il 118 non era riuscito a raggiungerla per portarla in ospedale.

Cordoglio unanime dalle istituzioni e da tutti i cittadini. “Esprimo grande dispiacere e la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale Matteo Brandi, morto in seguito alle ferite riportate per fronteggiare il terribile incendio dello scorso 24 luglio a Monreale. Purtroppo si allunga la lista delle devastazioni e delle perdite umane e materiali causate da quei roghi quasi certamente di natura dolosa, di cui dovranno rispondere gli autori che non dobbiamo smettere di cercare per assicurarli alla giustizia. Alla famiglia di Matteo Brandi le mie più sentite condoglianze”. Sono le parole di cordoglio del deputato regionale Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale, appresa la notizia della scomparsa dell’operaio forestale.