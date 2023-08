Monreale, al via i lavori di ripavimentazione in via Venero: modifiche alla viabilità

Lunedì 21 agosto 2023 prenderanno il via i lavori di ripavimentazione di un tratto di via Venero, una delle arterie principali della città. Lo ha comunicato l’Assessore alla Policie Municipale Giuseppe Di Verde.

Gli interventi interesseranno il tratto della via Venero compreso tra l’intersezione con via Archimede e quella con via Circonvallazione. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle ore 7.30 alle 18.00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito lungo il tratto interessato.

La ripavimentazione si è resa necessaria per ripristinare il manto stradale ammalorato a causa del consistente traffico che interessa quotidianamente questa arteria di collegamento tra il centro città e la periferia. L’intervento migliorerà la sicurezza e il comfort di guida per automobilisti e motociclisti.

Compatibilmente con l’avanzamento del cantiere, sarà consentito il transito delle autovetture che trasportano persone con problemi di deambulazione e dotate di apposito pass per disabili. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di agosto, salvo imprevisti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria installata in loco per deviare il traffico sulle strade alternative e scusarsi per eventuali disagi. La ripavimentazione consentirà di restituire ai cittadini una via Venero completamente rimessa a nuovo e più sicura.