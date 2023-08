Monreale, al via raccolta fondi per le cure di una gattina investita

MONREALE – L’associazione animalista “Humanitas speranza per una zampa” di Monreale ha lanciato una raccolta fondi per pagare le cure mediche di una gattina investita e abbandonata in fin di vita sull’asfalto rovente. L’episodio risale a pochi giorni fa, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza dell’animale sofferente lungo una strada di Monreale. Nonostante le numerose segnalazioni, il piccolo felino è rimasto per ore sotto il sole cocente prima di essere soccorso.

I volontari dell’associazione Humanitas sono intervenuti prestando i primi soccorsi e trasportando d’urgenza la gattina in una clinica veterinaria locale, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. Per garantire all’animale le cure necessarie a salvarle la vita, l’associazione ha già anticipato 100 euro ma servono altri fondi per coprire l’intero importo della degenza. Da qui la decisione di promuovere una raccolta di beneficenza coinvolgendo tutta la comunità di Monreale, nota per la sua sensibilità verso il mondo animale e in particolare i randagi. “Chiediamo un piccolo aiuto a tutti gli amanti degli animali per non lasciare sola questa gattina investita che rischia la vita” è l’appello dei volontari.

L’iniziativa servirà anche più in generale a reperire fondi per l’acquisto di cibo e cure mediche da destinare ai tanti randagi assistiti dall’associazione sul territorio di Monreale. I volontari ricordano infatti di essere sempre in prima linea anche per dare supporto a persone e bambini bisognosi, ma in questo caso chiedono un gesto di solidarietà per salvare la vita a un animale innocente.

Domani i volontari di Humanitas saranno presenti con un banchetto in Piazza Vittorio Emanuele a Monreale per raccogliere offerte, anche minime, da parte di tutti i cittadini. Ogni piccolo contributo sarà fondamentale per pagare le spese veterinarie e non lasciare sola la gattina ferita.