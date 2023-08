Il Pioppo Futsal cambia campo, giocherà al Pala Don Bosco

La stagione sportiva che vede impegnato il Pioppo Futsal nel campionato di Serie C2 di futsal è quasi alle porte e la società gialloverde sta continuando a lavorare per farsi trovare pronta ai nastri di partenza.

La squadra guidata da mister Mosca disputerà le partite casalinghe della prossima stagione presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via Domenico Savio 4, nell’attesa che il tanto desiderato palazzetto di Pioppo sia pronto per ospitare la squadra gialloverde.

La società è davvero molto contenta di disputare le partite casalinghe al chiuso nella struttura palermitana e ringrazia il Campo Archimede e tutti i suoi addetti ai lavori per aver fatto sentire i gialloverdi come se fossero a casa loro durante la scorsa stagione. Nel contempo c’è dispiacere pensando che l’inizio del campionato di Serie C2 non avverrà tra le mura casalinghe del palazzetto di Pioppo.