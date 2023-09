Grande entusiasmo per il Pioppo Futsal in C2: al via la preparazione atletica

Pioppo – È iniziata in questi giorni la preparazione atletica del Pioppo Futsal, nuovi e vecchi compagni si sono ritrovati sotto l’attenta guida di mister Mosca.

I gialloverdi si sono ritrovati presso la palestra dell’I.C.S. Margherita di Navarra più determinati che mai per l’inizio di stagione che li vedrà impegnati nel campionato di Serie C2 dopo lo stop estivo. Tanti volti nuovi tra cui spiccano Davide Ciolino, Salvo D’Asta Giuseppe Di Dio e Daniele Federico. Mister Mosca si ritiene soddisfatto dei suoi uomini ed è pronto per la stagione che verrà.

Scalpitano anche i numerosi tifosi gialloverdi, che non vedono l’ora di rivedere i propri beniamini in campo. “Il supporto degli ultras gialloverdi sarà fondamentale anche quest’anno per dare alla squadra la spinta in più per affrontare al meglio una categoria come la C2”, così il presidente gialloverde Fabio Gullo.