Furti di marmitte a Monreale: il fenomeno in pieno centro

Monreale – Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i furti di marmitte catalitiche nel comune di Monreale, come testimoniano le alcune segnalazioni e denunce apparse sui social network. Il fenomeno, già diffuso nel capoluogo Palermo, sembra aver raggiunto anche la cittadina normanna.

In particolare, i residenti riportano di aver trovato le proprie auto danneggiate e prive del catalizzatore, componente del sistema di scarico che viene rubato per il suo contenuto in metalli preziosi come palladio, rodio e platino, rivenduti successivamente nel mercato nero. “Sono veramente sconcertata per quello che ultimamente succede nel nostro paese – scrive una cittadina in un gruppo Facebook – oggi 2 settembre nel prendere in Piazza Fedele l’auto ci siamo resi conto che faceva un rumore strano, nel controllare abbiamo visto che ignoti hanno rubato il catalizzatore”.

Episodi analoghi avvengono a Palermo, ora anche a Monreale. I malviventi agiscono rapidamente, utilizzando un flex o un seghetto alternativo per asportare il pezzo in pochi minuti. Il furto provoca spesso ingenti danni al sistema di scarico del veicolo. Le vittime devono sostenere spese di riparazione che possono arrivare a diverse centinaia di euro, oltre ai disagi derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’auto.