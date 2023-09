Si è spento Pino Gorgone, lo ricordano tutti i parrucchieri monrealesi

Lutto a Monreale dove si è spento lo storico parrucchiere Pino Gorgone.Se ne va all’età di 80 anni Giuseppe “Pino” Gorgone, storico parrucchiere della città.

Gorgone è stato uno dei più grandi esponenti dell’hair styling a Monreale a partire dagli anni Sessanta. Aprì il suo salone in centro città negli anni del boom economico e divenne in breve tempo uno parrucchieri più rinomati tra le signore monrealesi.Il suo salone ha accompagnato diverse generazioni di donne, dettando mode e tendenze per decenni. Gorgone aveva uno stile elegante e raffinato che lo rese celebre non solo a Monreale ma in tutto il circondario.

La notizia della scomparsa di Pino Gorgone ha destato profonda commozione tra i parrucchieri di Monreale, che con una nota inviata alla nostra redazione lo hanno voluto ricordare come “uno dei grandi esponenti dell’acconciatura monrealese”.

“Ci lascia uno dei grandi esponenti dell’acconciatura monrealese Pino Corgone. Sabato 2 settembre la sua dipartita ci ha lasciato tutti sgomenti e orfani di colui che ha segnato la storia della acconciatura a partire dagli anni sessanta. Qualche anno fa ha lasciato le redini alle figlie che egregiamente portano avanti l’opera del padre”.

I funerali si svolgeranno domani presso la chiesa di San Castrense a Monreale. La città dà così l’ultimo saluto a un pezzo di storia dell’artigianato e dell’eleganza locale.