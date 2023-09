Sarina Ingrassia oggi avrebbe 100 anni: una vita di amore per gli ultimi

Monreale – Ieri, 3 settembre, Sarina Ingrassia avrebbe compiuto 100 anni. Storica personalità di Monreale, che diede vita all’Associazione Il Quartiere, dedicando la sua vita agli ultimi. Il suo ricordo è inscindibile dalla sua casa in via Baronio Manfredi, rifugio per tanti e dimora dalle porte sempre aperte. Qui si respiravano amore, rispetto e passione per il prossimo.

Sarina visse sempre al servizio degli altri, con determinazione. Grazie a lei l’Associazione attrasse centinaia di volontari, giovani e meno giovani, tutti segnati dall’incontro con questa donna minuta ma dal carisma travolgente.

Energica e sensibile, Sarina rappresentò la mamma per decine di bambini che trovarono nella sua casa un tetto, un pasto e un’istruzione. “Quando sono stanca penso alle mamme e dico: loro non vanno mai in ferie”, ripeteva.

La sua storia appartiene a un’intera comunità. Centinaia di persone di ogni età hanno conosciuto Sarina, sedendosi al suo tavolo per condividere un pasto e le proprie difficoltà. Bambini, ragazze madri, donne maltrattate, poveri e sfortunati sapevano di poter bussare a quella porta, trovando conforto ai loro drammi. “Finché una persona resta indietro, non dobbiamo dormire sonni tranquilli”, diceva. Sarina incarnò l’essenza del volontariato, senza limiti né orari. Chi l’ha incontrata ne è rimasto folgorato, inevitabilmente coinvolto dalla sua forza interiore.

Ci ha lasciato un’eredità importante: l’associazione di volontariato Il Quartiere, creatura sua, prolungamento del suo operato. Ancora oggi, che Sarina avrebbe 100 anni, la comunità la ricorda con immutato affetto e rimpianto. Sarina continua a vivere nel cuore di tanti, emblema di altruismo e instancabile missione umanitaria. La sua testimonianza resta un esempio luminoso di vita spesa per gli altri, regalando amore e speranza agli ultimi.