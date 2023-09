Monreale, esplode la festa dei colori: 2000 persone all’Holi Color Party

Monreale – Si è tenuto ieri il primo Holi Color Party a Monreale, in una location – quella del parcheggio del Liceo Basile – D’Aleo – esclusiva e che ben si è prestata ad accogliere una giornata di divertimento per giovani e famiglie. Già all’apertura dei cancelli erano presenti più di 300 persone, per lo più genitori con bambini e ragazzi molto giovani, che hanno ricevuto in regalo le prime bustine di colore gratuite messe a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Alle 18.00 gli organizzatori hanno dato il via all’intrattenimento musicale con i Dj del Popshock che hanno coinvolto con balli e canti ballare tutti i partecipanti. Il vocalist – ogni 30 minuti – il vocalist chiamava il lancio dei colori che ha animato la giornata che si è svolta nel migliore modo grazie al servizio d’ordine predisposto dall’Assessorato alla Polizia Municipale, in raccordo con i gruppi di Protezione civile comunale, Overland, Evergreen e la sicurezza privata.

I ragazzi dell’Associazione Palermo Festival, organizzatori e ideatori dell’evento, hanno curato i minimi dettagli e portato a Monreale un pubblico educato e voglioso di divertirsi che ha fatto ben figurare agli occhi dell’Amministrazione comunale. “Il Color party di domenica è stato un momento di aggregazione giovanile incredibile, abbiamo registrato più di 2000 ingressi nell’arco di tutta la giornata – afferma l’Assessore allo Spettacolo e alle Politiche giovanili, Fabrizio Lo Verso – Siamo molto contenti di avere creato un’occasione di festa per i nostri bambini e ragazzi, che hanno così potuto “salutare” l’estate in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Grazie alla collaborazione del Seminario e della Città Metropolitana, abbiamo utilizzato per la prima volta una location che ha un altissimo potenziale e che, in futuro, speriamo possa diventare palcoscenico per altri grandi eventi di questo tipo.”

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale intendo ringraziare gli organizzatori e i partecipanti per la buona riuscita dell’evento – dichiara il Sindaco Alberto Arcidiacono – Con la prima edizione dell’Holi Color Party speriamo di inaugurare questo format su Monreale e farlo diventare un appuntamento annuale in grado di crescere sempre più”.