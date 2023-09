Il Pioppo Futsal scalda i motori e sfida in amichevole il Futsal Club Monreale

Sabato 9 Settembre alle ore 15:00 presso il Campo Archimede Pitagorico (Via M.19 Monreale) andrà in scena la prima amichevole stagionale che vede i gialloverdi del Pioppo Futsal di mister Mosca impegnati contro la formazione biancoazzurra dell’A.S.D. Futsal Club Monreale di mister Sorrentino.

Sarà una gara utile per entrambe le squadre che metteranno minuti sulle gambe per continuare al meglio la fase di preparazione in vista dell’inizio del campionato. Gli uomini gialloverdi hanno lavorato duramente sotto l’occhio vigile del preparatore atletico Targia, il quale si ritiene molto soddisfatto della preparazione atletica in vista dell’imminente campionato.

Lo scorso anno le due squadre si trovavano entrambe in Serie D ma in gironi diversi quindi non vi è mai stato modo di vederle in campo insieme e sicuramente sarà una partita ricca di spettacolo. Sarà possibile seguire la partita in diretta sulla pagina facebook del Pioppo Futsal e del Futsal Club Monreale.