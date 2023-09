Monreale, auto a fuoco: intervento dei pompieri

Monreale – Paura nella serata di oggi a Monreale, dove un’auto ha preso fuoco in modo improvviso. L’incendio si è sviluppato intorno alle ore 20:00 in Piazzale Candido e ha interessato una Opel Zafira parcheggiata.

Le fiamme si sono propagate rapidamente. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ed evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Secondo le prime ipotesi, il fuoco potrebbe essere partito da un guasto improvviso mentre l’auto era in sosta. I pompieri hanno effettuato i rilievi per determinare l’origine esatta.

L’incendio ha destato apprensione tra i residenti e i passanti che a quell’ora affollavano la piazza. Le fiamme e il fumo hanno reso necessario un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze, scongiurando conseguenze ben più gravi per la pubblica incolumità.