Paura nella notte, auto si ribalta sulla SS186 tra Monreale e Pioppo

Monreale – Schianto nella notte lungo la strada statale 186 tra Monreale e Pioppo. Una Fiat Panda con a bordo due giovani, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi.

Stando alle prime ricostruzioni, l’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere la causa della perdita di controllo da parte del conducente della vettura. I due giovani a bordo sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, prontamente intervenuti sul luogo dello schianto. Fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Monreale che ha eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Importante il supporto di una squadra di volontari dell’associazione di protezione civile Evergreen, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.