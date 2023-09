Al via Ciavuru Feast, 3 giorni di street food nel centro storico di Monreale

Monreale – Prenderà il via oggi, venerdì 8 settembre, la seconda edizione di Ciavuru Feast, manifestazione dedicata allo street food che animerà il centro storico di Monreale fino a domenica 10 settembre. Tre giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento tra le caratteristiche vie e piazze della cittadina normanna. L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale e inserito nel cartellone dell’Estate Monrealese 2023, è organizzato dall’associazione culturale Altroquando in collaborazione con l’agenzia Turtle Designer Digital Led.

È stata emessa dal comando di Polizia Municipale una ordinanza per la chiusura al traffico del Corso Pietro Novelli da giorno 07 a giorno 11 settembre dalle 7.00 è stato istituito il divieto di transito valevole dalle ore 07:00 del giorno 07.09.2023 alle ore 24:00 del giorno 11.09.2023, nelle seguenti vie e piazze: Via Corso Pietro Novelli dall’intersezione di via Archimede fino alla Piazzetta Vaglica; Via Piazzetta Vaglica in tutta la sua interezza;

Via Roma, dall’intersezione di via Salita San’ Antonino fino alla Piazzetta Vaglica, Nelle suddette vie e piazze vigerà e di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eccetto i mezzi autorizzati. Tale intervento è stato programmato per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Gli stand gastronomici, allestiti con caratteristiche casette in legno, saranno aperti dalle 10 di mattina fino a mezzanotte per tutta la durata dell’evento, proponendo il meglio della tradizione culinaria siciliana e del territorio: dalle arancine al pane ca’ meusa, dalla cassatella allo sfincione classico e bianco di Bagheria, senza dimenticare le birre artigianali locali.

Dopo il taglio del nastro da parte del Sindaco Arcidiacono previsto per le 18 di venerdì, prenderà il via ufficialmente Ciavuru Feast con il suo percorso gastronomico tra le vie del centro. Oltre al cibo, l’evento proporrà musica dal vivo ogni sera: si parte venerdì con Graniti & Riera, sabato sarà la volta degli EPV cover band, mentre domenica si ballerà con i Disco Five e la loro selezione anni ’70/’80.

Ecco chi sono i partecipanti: il Panino con la porchetta di “Gionny Bar”, il cannolo artigianale di Piana degli Albanesi, i cornetti dolci e salati di “Swee – Cornetti Store Monreale”, gli sweaffle – degli speciali waffle con impasto salato farciti in stile sandwich, lo Sfincione Bianco e la Focaccia di Bagheria dell’Antica Focacceria dal 1856. E poi arancine, panelle, crocchè, cuoppi di pesce fritto, cassatelle, pasta con le sarde, caponata di melanzane, Ernesto Adimino con le sue splendide creazioni di frutta, e ancora, BonaDolci con Coppo fritto di pesce fresco e prodotti tipici della gastronomia napoletana dolce e salata (babba, pastiera, sfogliatella) ma anche Braciolettiamo con l’originale coppo fritto e le sue braciole messinesi special. Il tutto innaffiato dalle migliori birre artigianali siciliane. Ci sarà l’unico stand esclusivo La birra del Genio che punta sulla totale artigianalità dell’intero processo produttivo. Presenti anche il Panificio Massaro di Monreale, premiato “Miglior Sfincione Identitario”, Giovan Battista Massaro oltre alla versione dello sfincione rosso, presentata anche la variante “Campagnola”; I Ragazzi del Rebus Café con AperiCoppo di salumi&Formaggi e Provola Impiccata che creando un’atmosfera fuori dal tempo rapisce con il suo gusto irresistibile; Fuochi e Cuochi con Gastronomia tipica siciliana da street food dei Fratelli Fabrizio e Roberto Sardisco.