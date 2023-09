Caos traffico a Monreale nel primo giorno di scuola

Monreale – Un vero e proprio caos traffico ha paralizzato Monreale nel primo giorno di scuola. Lungo le principali arterie cittadine, dal Canale a via Pietro Novelli, via Venero e via della Repubblica, si sono formate lunghe code di automobili a causa dell’enorme flusso di genitori che accompagnavano i figli a scuola.

La situazione è diventata critica in via Venero, dove un’ambulanza è rimasta letteralmente bloccata nel traffico, non riuscendo a passare. Scene di ordinario delirio, tra clacson impazziti e automobilisti esasperati, che hanno provocato non poche lamentele sui social network da parte dei residenti. “Non capisco perché chi abita in paese debba usare per forza la macchina, creando questo caos” commenta un cittadino su Facebook. “Vigili totalmente assenti” denuncia un altro. In via Biagio Giordano la situazione è stata definita “invivibile”, con auto parcheggiate ovunque, anche dove vige il divieto, e marciapiedi impraticabili.

Non sono mancate critiche all’amministrazione comunale, accusata di non aver predisposto alcun piano per gestire il traffico nonostante l’inizio della scuola fosse un evento più che prevedibile. “Un paese bloccato e non per colpa di un imprevisto” attacca il consigliere Davì, ricordando come il giovedì ci sia anche il mercatino settimanale ad aggravare la viabilità.

Insomma, il primo giorno di scuola che doveva essere una festa si è trasformato in un incubo per automobilisti e residenti del centro di Monreale. L’auspicio è che l’amministrazione si adoperi per predisporre soluzioni adeguate alla città e che possa avere un nuovo approccio più efficace nella gestione di un fenomeno ampiamente prevedibile.