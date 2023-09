Svelato il calendario del Pioppo Futsal, ecco le avversarie!

Il Pioppo Futsal è pronto per la nuova stagione e sabato 23 settembre debutterà per la prima volta in assoluto nella sua storia nel campionato di Serie C2.

La prima squadra che affronteranno i gialloverdi di mister Mosca sono i trapanesi del Sport Club Giudecca.

Le due squadre hanno incrociato le loro strade lo scorso anno in occasione della fase regionale della Coppa Trinacria. Oltre allo Sport Club Giudecca nel girone A di Serie C2 sono presenti squadre già affrontate dalla rosa gialloverde, tra cui: Ficarazzi C5, Città di Bisacquino e Oratorio Cosma e Damiano. A queste vanno aggiunte: Città di Marsala, Ve. Co. Calcio a 5 Palermo, Jato, Futsal Emiri, Merlo Calcio a 5, Gemini Futsal e Sicilia Futsal.

Per prepararsi al meglio per l’inizio della stagione il Pioppo Futsal ha in programma per domani la seconda amichevole pre-campionato contro il PGS Villaurea Pa Monreale Calcio a 5, società che milita nel Campionato Nazionale di Serie B. Sarà un banco di prova importante per i gialloverdi, così da prepararsi al meglio per l’inizio della nuova stagione. L’amichevole è prevista per domani sabato 16 settembre, calcio d’inizio alle ore 15:00 presso il Pala DonBosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo.

Il Pioppo Futsal è pronto per la nuova stagione e sabato 23 settembre debutterà per la prima volta in assoluto nella sua storia nel campionato di Serie C2. Le partite casalinghe dei gialloverdi si disputeranno il sabato alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco. Di seguito il calendario con le date delle gare d’andata dei gialloverdi.