Il Pioppo Futsal batte il Villaurea Monreale in amichevole

Ieri pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo è andata in scena un’avvincente amichevole tra il Villaurea Monreale e il Pioppo Futsal. Ad avere la meglio è stata la squadra gialloverde. Si tratta di una storica vittoria per il Pioppo Futsal poiché tra le due squadre vi sono ben due categorie di differenza, ma nonostante ciò i gialloverdi sono riusciti a battere la squadra monrealese dopo una partita all’inseguimento del risultato.

Per la prima volta i gialloverdi hanno potuto assaporare il parquet del palazzetto che li ospiterà per il campionato di Serie C2. Partita giocata su tre tempi da 20 minuti che ha visto molta tattica da ambedue le squadre. Il Pioppo Futsal si è sempre ritrovato ad inseguire il risultato, ma con una prova degna di nota gli uomini guidati da mister Mosca hanno capovolto la partita aggiudicandosi la vittoria.

Il primo tempo ha visto il Villaurea Monreale condurre la gara per 2-0, ma allo scadere del tempo il capitano gialloverde Giuseppe Ganci ha accorciato le distanze dal dischetto portando la partita sul 2-1. Stesso canovaccio per il secondo tempo che si conclude per 4-3 per il Villaurea Monreale, con la seconda rete del capitano Giuseppe Ganci che spizza di testa un pallone perfetto lanciato dall’estremo difensore gialloverde Cosimo Maggio, mentre allo scadere ci pensa Giuseppe Di Dio ad accorciare nuovamente le distanze con una punizione perfetta. Nell’ultimo tempo della partita avviene il sorpasso della squadra gialloverde ai danni dei monrealesi, portando il match sul finale 5-4 con uno splendido gol di Moreno Ferraro che scavalca l’estremo difensore Virruso con un cucchiaio delizioso e il gol finale di Umberto Vultaggio che ubriaca la difesa del Villaurea Monreale, regalando così una storica vittoria, pur in amichevole, ai propri tifosi che anche questa volta sono accorsi numerosi. Da sottolineare l’ottima prova del giovane portiere gialloverde Carmelo Farnese, che nell’ultimo tempo di gioco ha tenuto a galla la squadra salvando il risultato in diverse occasioni.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 23 settembre, il Pioppo Futsal affronterà lo Sport Club Giudecca. Calcio d’inizio alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo.