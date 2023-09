È febbre gialloverde! Grande attesa per il debutto del Pioppo Futsal in Serie C2

Un nuovo capitolo della storia del Pioppo Futsal sta per iniziare, dopo la prima storica stagione del Pioppo Futsal nel mondo del futsal i gialloverdi sono pronti a scrivere nuove pagine della loro fantastica storia. Quella conclusa a giugno è una stagione che difficilmente verrà dimenticata dai gialloverdi, hanno alzato al cielo tre coppe che hanno sancito la supremazia in tutta la provincia della squadra nata un anno fa: Campionato di Serie D girone A Palermo, Coppa Trinacria provinciale e Supercoppa in bacheca, non vi sono state altre squadre nel comprensorio monrealese che sono state in grado di ottenere tali risultati e per tutta la dirigenza e i tifosi è un riconoscimento di cui andare molto fieri.

Un paese in festa, un senso di appartenenza rinato dopo tanto tempo e i tanti sorrisi sugli spalti hanno accompagnato i gialloverdi lungo tutta la stagione scorsa a dimostrazione dell’amore che tutta una comunità prova per questa maglia. Perché quando scende in campo il Pioppo Futsal entra in campo un’intera comunità che non ha mai fatto mancare il proprio supporto in ogni modo e in ogni dove. Il Pioppo Futsal non è una semplice squadra di calcio a 5: è famiglia, è comunità, è appartenenza.

I gialloverdi affronteranno lo Sport Club Giudecca al debutto nel campionato di Serie C2. Le due squadre hanno già incrociato le loro strade lo scorso anno in occasione della fase regionale della Coppa Trinacria. Le partite di andata e ritorno tra le due rose sono terminate entrambe in favore dei gialloverdi: l’andata casalinga per 6-3 e il ritorno a Napola per 7-1.

Appuntamento per sabato 23 settembre alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.