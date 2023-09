Esordio perfetto per il Pioppo Futsal in Serie C2

Ieri pomeriggio al Pala DonBosco di Palermo un Pioppo Futsal ben organizzato e cinico ha portato a casa i primi tre punti stagionali battendo lo Sport Club Giudecca con il risultato di 4-0. Gli uomini di mister Mosca hanno imposto sin da subito il loro gioco, mentre gli ospiti hanno subito sicuramente l’approccio con un parquet al quale non sono abituati.

Il primo storico gol al debutto in Serie C2 della squadra gialloverde lo sigla Moreno Ferraro, che concluderà la partita con ben tre gol; un gol invece per Ugo Ventimiglia.

Una partita ben gestita dal Pioppo Futsal con tanti debutti in maglia gialloverde: Daniele Federico sempre sugli scudi e attento ad ogni pallone indirizzato nella propria porta, Giuseppe Di Dio si dice stia ancora correndo al Pala DonBosco, Davide Ciolino impeccabile nel gestire palla. Infine debutto per i due under Giuseppe Allegra e Carmelo Farnese; il primo entra in campo e ha subito due occasioni da gol ma non riesce ad inquadrare la porta, il secondo invece debutta tra i pali gialloverdi gestendo il vantaggio della propria squadra senza problemi.

I tantissimi tifosi gialloverdi sugli spalti hanno incitato la propria squadra per tutta la durata della partita regalando spettacolo anche questa volta.