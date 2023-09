Monreale a secco per guasto al pozzo: ecco il numero per segnalare i disservizi

È stato istituito dall’amministrazione comunale, fino a fine emergenza, un numero di telefono 091-656 4492 per segnalare i disservizi provocati dal guasto verificatosi al pozzo Boara che ha causato la sospensione dell’acqua in alcune zone della città. Intanto, si stanno effettuando delle turnazioni per l’approvvigionamento idrico.

L’amministrazione sta intervenendo con gli operai comunali e ditte per risolvere le problematiche che hanno causato un guasto all’impianto e l’assessore ai servizi a rete Rosanna Giannetto ha dichiarato che l’ufficio acquedotto oltre ad effettuare delle turnazioni per la distribuzione dell’acqua ha anche provveduto a reperire 3 autobotti per esaudire alcune richieste urgenti da parte della cittadinanza.