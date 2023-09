Grave incidente a Monreale, auto si scontra con mucca sulla strada provinciale

MONREALE – Ieri sera si è verificato un grave incidente stradale sulla strada provinciale 57 nei pressi di San Martino delle Scale. Un’auto che percorreva la SP57, guidata da un uomo, si è improvvisamente trovata davanti una mucca che attraversava la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è andata distrutta, mentre la mucca è rimasta ferita gravemente.

Tanta paura per il conducente dell’auto. Gravi le condizioni dell’animale investito. L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale e la presenza di animali vaganti in quella zona. Già tre mesi fa il Comitato Insieme per Boccadifalco aveva segnalato al sindaco di Monreale la presenza di mucche lungo la SP57, chiedendo interventi urgenti per garantire l’incolumità degli automobilisti. Ma da allora, secondo il Comitato, nulla è stato fatto dall’Amministrazione comunale per risolvere il problema.

“Avevamo avvisato il sindaco Arcidiacono tre mesi fa della situazione di pericolo, ma in 90 giorni non è stato preso alcun provvedimento. E purtroppo ieri sera è accaduto il peggio” si legge in una nota. L’incidente di ieri sera è solo l’ultimo di una serie avvenuti a causa della presenza di mucche e altri animali lungo le strade di Monreale e dintorni.