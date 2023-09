Prima trasferta per il Pioppo Futsal nel campionato di Serie C2

Sabato alle ore 17:00 presso la Palatenda di Sferracavallo andrà in scena la seconda partita dei gialloverdi di mister Mosca impegnati nel campionato di Serie C2, ad attenderli l’Oratorio S.S. Cosma e Damiano.

Le due squadre sono le due regine del campionato scorso di Serie D, rispettivamente: il Pioppo Futsal del girone A e l’Oratorio S.S. Cosma e Damiano del girone B. Le due rose si sono affrontate solo in occasione della Supercoppa, vinta dalla squadra gialloverde all’ultimo respiro per 4-3. In quell’occasione la squadra di mister Mosca aveva condotto la partita per 3-0, ma a cinque minuti dal termine l’Oratorio aveva reso nullo il distacco delle tre reti segnando tre gol tra lo stupore di tutti i presenti. Prima dello scadere dei tempi regolamentari ci pensò il capitano del Pioppo Futsal Giuseppe Ganci a portare nuovamente la propria squadra avanti nel punteggio e ipotecando così la conquista della terza coppa.

Appuntamento per sabato alle ore 17:00 presso la Palatenda di Sferracavallo. Sarà possibile seguire la partita in diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.