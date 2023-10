Il Pioppo Futsal porta a casa i tre punti dalla trasferta di Sferracavallo

Il 30 settembre pomeriggio presso la Palatenda di Sferracavallo il Pioppo Futsal ha raccolto altri tre punti fondamentali per il proseguo del campionato, vincendo per 6-3 una partita ricca di spettacolo.

Nonostante l’ottima prestazione della squadra casalinga guidata da mister Scalia, i gialloverdi riescono a imporre il proprio gioco, ma la partita è sempre stata viva con i padroni di casa che hanno cercato in ogni modo di riaprire la gara.

Ritmi molto elevati fin dai primi minuti, ma la sblocca Turi Prestigiacomo, sicuramente il migliore in campo: lotta su tutti i palloni come pochi sanno fare e sigla ben tre gol. L’Oratorio non ci sta e pareggia dopo pochi minuti con Biondo su contropiede perfetto; passa poco e capitan Ganci ritrova il gol e riporta la partita sul 2-1. Gli uomini di mister Mosca fanno valere l’esperienza a spese dei giovani, ma tostissimi, ragazzi dell’Oratorio SS Cosma e Damiano; Ciolino realizza un rigore e poi ancora Turi Prestigiacomo chiudono il primo tempo sul 1-4.

Secondo tempo dai ritmi serrati, con parate strepitose dell’estremo difensore gialloverde Daniele Federico, che chiude la porta agli uomini di mister Scalia. Hugo Ventimiglia sigla un gol al termine di un’azione splendida da manuale del calcio a 5 e infine su un lancio di Daniele Federico la sfera viene sfiorata da Turi Prestigiacomo e va in rete. I ragazzi di mister Scalia provano a riacciuffare i gialloverdi, ma riescono soltanto ad accorciare le distanze con Biondo e Vitale, ma oltre a trovare il solito Federico che mura la porta gialloverde, non c’è più tempo, finisce 3-6.

Pubblico gialloverde presente in massa anche ieri nonostante la poca capienza dell’impianto in cui è stata disputata la partita.