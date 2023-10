Trimestre anti-inflazione, aderiscono attività anche a Monreale: ecco quali

Sono oltre 1.500 gli esercizi commerciali in Sicilia che hanno aderito al patto trimestrale anti-inflazione del governo Meloni. La quota maggiore nella provincia di Palermo, oltre 350 discount. Seguono le province di Messina con 246 negozi e Catania con 236. A Caltanissetta hanno aderito 78 attività commerciali. A proporre il paniere con i generi alimentari a prezzi più passi sono diversi gruppi: Conad, Coop, FederDistribuzione, Federfarma, Confcommercio, Fnpi, Assofarm.

Si prevedono prezzi bloccati e sconti dal giorno 1 ottobre, fino al 31 dicembre 2023, su una serie di prodotti in supermercati, negozi e farmacie che aderiscono all’iniziativa. Prezzi calmierati per pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, olio e saponi. E anche prodotti per la casa e per la cura della persona.

A Monreale ecco chi ha aderito:

Farmacia Dr Barone Luca MONREALE Piazza Padre Semeria, 10 90046

Farmacia Gentile srl MONREALE Via Circonvallazione, 81 90046

CONAD L’ORIZZONTE S.R.L. MONREALE VIA PONTE PARCO, 102 90046

COOP GROWING SRL MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO, N.22 90046

CS CARNI SNC DI CANNELLA SALVATORE E STAZZONE GAETANO

MONREALE (PA) VIA SANTA LIBERATA SNC 90046.

Il trimestre anti-inflazione è un patto tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati. All’iniziativa hanno aderito 32 associazioni. L’obiettivo è contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona, grazie allo sforzo collaborativo dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura.