Monreale, è morto Carlo Giannetto: lutto nel mondo dello sport cittadino

Lo sport monrealese è a lutto. Se ne è andato il professore Carlo Giannetto, 77 anni, già insegnante di educazione fisica e figura di riferimento per la pallavolo cittadina.

Giannetto si era ammalato da qualche mese. Oggi si è spento in un ospedale palermitano. Una figura conosciutissima a Monreale non solo perchè ex insegnante ma anche per la sua passione per il volley. E’ stato anche un grande allenatore di questa disciplina della quale è stato un pioniere occupandosene sin da giovane.

Sotto la sua guida hanno giocato generazioni di monrealesi. Inoltre, è stato insegnante di educazione fisica presso il liceo cittadino, avviando molti giovani allo sport. Negli ultimi anni si è dedicato alla sua società sportiva, la New Gi.Ca. Monreale, portandola a risultati importanti come la promozione in Serie C dell’anno scorso, di ui abbiamo parlato anche su MonrealeLive. Giannetto era solito inviarci i suoi comunicati densi di passione di ogni partita disputata dalle sue squadre.

Carlo Giannetto lascia un grande vuoto nel mondo sportivo locale. I sentimenti di cordoglio vanno ai familiari, tra cui l’assessore Rosanna Giannetto e l’ex consigliere comunale Ninni. Il ricordo di Carlo resterà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto e dello sport monrealese che tanto ha contribuito a far crescere.