Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche, atteso il Ficarazzi C5

Domani pomeriggio, 7 ottobre, al Pala Don Bosco di Palermo, andrà in scena la terza giornata del campionato di Serie C2 del Pioppo Futsal. I gialloverdi di mister Mosca affronteranno gli amici del Ficarazzi C5: si prevede una partita entusiasmante.

Le due società si sono già affrontate lo scorso nel campionato di Serie D e in occasione della Finale di Coppa Trinacria. Lo scorso anno i gialloverdi avevano battuto il Ficarazzi nella partita d’andata in trasferta con il risultato di 5-4 al termine di una partita tiratissima con una cornice di pubblico stupenda. La finale di Coppa Trinacria è stata senza dubbio un capolavoro delle due società: spalti gremiti di famiglie che hanno incitato la rispettiva squadra per oltre sessanta minuti, tanti applausi e rispetto tra le due squadre, senza dubbio una vittoria per lo sport. Il match di ritorno del campionato di Serie D in casa del Pioppo Futsal invece terminò con il risultato di 4-4, grazie al quale il Pioppo Futsal si laureò campione della Serie D con una giornata di anticipo. In tale occasione la società ospite omaggiò il tifo gialloverde con una targa celebrativa durante il prepartita.

Avendo vinto i play-off della Serie D il Ficarazzi si è aggiudicato un posto in Serie C2, dove nelle prime due gare ha raccolto 3 punti, mentre i gialloverdi si trovano a punteggio pieno.

Appuntamento a domani 7 ottobre alle ore 15:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.