Monreale ospita la selezione di ‘Una ragazza per il cinema’

Monreale si prepara ad accogliere un evento di rilievo nel panorama delle aspiranti attrici e modelle. Il 15 marzo prenderà il via la prima selezione del concorso “Una ragazza per il cinema”, patrocinato dal Comune di Monreale e gestito dalla Grandi Eventi Italia, azienda affermata nel settore cinematografico.

Questo concorso, tra i più ambiti per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, rappresenta un’opportunità straordinaria per le giovani talenti siciliane. Numerose sono state, infatti, le ragazze che, grazie a questa iniziativa, hanno ottenuto sbocchi immediati nel cinema e in altri ambiti dell’intrattenimento.

La Grandi Eventi Italia vanta uno staff d’eccellenza, composto da professionisti di alto livello nei settori del make-up, dell’acconciatura, della fotografia, dell’imprenditoria e dell’editing. Tra i nomi di spicco figurano Giusy Portolano per il make-up, Pippo Piraino per l’acconciatura, Salvo Quagliana e Francesco Terranova come fotografi, Dalila Garofalo come imprenditrice, Stefy Elvira come responsabile dell’editing e Daniela Mirto come direttrice artistica.

Questo team di esperti accompagnerà le partecipanti nel loro percorso fino alla finale, che si svolgerà a Taormina nel mese di settembre 2024. La giuria, composta da personalità di rilievo nel mondo del cinema e dello spettacolo, come Antonino Macaluso (attore e regista), Manfredi Russo (attore), Tommaso Gioietta (attore e performer), Alessandro Cassata (attore e fotomodello), Marilù Portolano (make-up artist) e Andrea Montaperto (fotomodello), avrà il compito di valutare le performance delle candidate.