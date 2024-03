L’eccellenza monrealese trionfa a ExpoCook, Pizzeria Mezzopieno miglior team italiano

MONREALE – La Pizzeria Mezzopieno di Monreale raggiunge un’ottima qualificazione a ExpoCook, la più importante Fiera del Sud Italia giunta all’8ª edizione, dedicata al mondo del Food e della Ristorazione, e riceve anche un riconoscimento dal sindaco Alberto Arcidiacono per aver rappresentato il territorio monrealese.

Stamattina in Sala Rossa, il primo cittadino ha consegnato il logo del Comune a Ettore Grimaudo, Filippo Milazzo e al pizzaiolo Christian Nemesio, che hanno preso parte alla competizione dove erano presenti più di 200 pizzaioli provenienti da 12 nazioni diverse. In giuria, prestigiosi rappresentanti della gastronomia di importanza nazionale. I giovani concorrenti della Pizzeria Mezzopieno il prossimo anno parteciperanno alla nuova edizione di ExpoCook che si terrà a Roma. “Siamo orgogliosi e fieri di aver rappresentato la città di Monreale – dichiarano Ettore Grimaudo e Filippo Milazzo – e di esserci qualificati in una bellissima posizione.”

Alla cerimonia in Sala Rossa vi ha preso parte, fra gli altri, Fabio Sciortino, in qualità di rappresentante e organizzatore principale dell’Expo.