Tre genietti monrealesi della Veneziano-Novelli alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2024 tre alunni della Veneziano-Novelli. Mauro Cocchiara, primo classificato per la categoria S1 ( prima media) e Alessandra Giallombardo e Tosca Francesca Tusa, rispettivamente prima e seconda classificata per la categoria P5 (quinta elementare), hanno ricevuto, oggi pomeriggio, dal presidente dell’Accademia per la promozione della matematica Franco Lunardi, una medaglia e un attestato di partecipazione nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta a Palermo presso la scuola Maneri Ingrassia Don Milani.

Gli studenti, dopo avere superato la qualificazione d’istituto e la finale di area giocatasi a Carini lo scorso 8 marzo, parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà il prossimo 19 maggio all’Università di Palermo.

La prestigiosa competizione nazionale, promossa dall’Accademia italiana per la promozione della matematica, giunta alla XIV edizione, è ormai da diversi anni calendarizzata nell’agenda didattica della Veneziano -Novelli.

Un progetto-concorso, sviluppato in più fasi, e coordinato dalle docenti referenti Marisa Cavanna e Orsola Messina, che favorisce il confronto tra diverse realtà scolastiche attraverso una sana competizione e valorizza le eccellenze attraverso strategie ludiche.

Un riconoscimento meritato per questi brillanti studenti che costituisce motivo d’orgoglio di tutta la comunità scolastica, quotidianamente impegnata ad accogliere le istanze e le sfide della contemporaneità.