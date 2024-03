A Monreale uova e colombe di Pasqua per finanziare la lotta a leucemie e tumori infantili

MONREALE – Ritorna l’appuntamento con l’Associazione Siciliana per la Lotta alle Leucemie e ai Tumori Infantili (ASLTI). La vendita di beneficenza, in occasione della Pasqua, si svolgerà sabato prossimo, 24 marzo, dalle 16 alle 19 presso la piazzetta Vaglica a Monreale. Promotrici dell’iniziativa la volontaria Marta Porrovecchio, da anni in prima linea come volontaria nel reparto dell’ospedale Civico di Palermo, e Paola Naimi, consigliera comunale che dona il proprio contributo personale e in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Collaborerà anche l’associazione Evergreen, guidata dalla presidente Emanuela Terzo, sempre pronta a dare una mano nelle manifestazioni di beneficenza.

Con un contributo dai 7 ai 18 euro per le uova e le colombe si darà un aiuto concreto all’ASLTI e si ridonerà un sorriso ai bambini affetti da leucemia o tumore.