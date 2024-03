Lavori urgenti alla condotta idrica di Monreale, interruzioni alla corrente elettrica

Monreale – Sono attualmente in corso alcuni lavori di riparazione alla condotta idrica a Monreale. Per consentire il completamento dell’intervento, la società elettrica Enel sarà costretta a interrompere temporaneamente l’erogazione di energia elettrica in zona.

L’amministrazione comunale, consapevole dei disagi che questo potrà causare, si scusa anticipatamente con la popolazione garantendo il proprio impegno affinché i lavori vengano conclusi nel minor tempo possibile. La temporanea sospensione dell’energia elettrica si rende necessaria per permettere alle squadre di operai di completare l’importante riparazione alla condotta idrica in sicurezza e nel migliore dei modi.

I tecnici confidano di ripristinare la normale erogazione dei servizi nel giro di poche ore. L’amministrazione invita i cittadini alla collaborazione e li ringrazia per la pazienza e la comprensione dimostrata.