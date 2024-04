Monreale, ragazza tenta il suicidio gettandosi dal Belvedere a Monreale

MONREALE – Momenti di paura questa mattina a Monreale, dove una giovane ragazza ha tentato il suicidio lanciandosi dal belvedere di via Benedetto D’Acquisto. La giovane si è gettata nel vuoto intorno alle 8.50 da un’altezza di diversi metri.

A salvarle la vita un ragazzo che assistendo alla scena ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla giovane per poi trasportarla in ospedale.

I vigili del fuoco, calandosi nel dirupo sottostante il belvedere, sono riusciti a recuperare la ragazza ancora viva e vigile, nonostante i traumi riportati nella caduta attutita dagli alberi. La giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è stata trasportata d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Si indaga sulle cause che l’hanno spinta al drammatico gesto.