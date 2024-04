Centrodestra, Democrazia Cristiana e Il Mosaico con Arcidiacono, sabato la presentazione della coalizione

Le forze della coalizione di centrodestra, la Democrazia Cristiana e il Movimento Il Mosaico, che hanno sostenuto e sostengono l’Amministrazione guidata da Alberto Arcidiacono, fatto il punto sull’attuazione del programma politico-amministrativo, sono impegnate nel suo rilancio. Sabato una conferenza stampa.

“Tanti i punti programmatici realizzati o in via di realizzazione – si legge in una nota della coalizione a sostegno di Alberto Arcidiacono – : ristrutturazione dei quartieri Carmine e Ciambra, interventi per la cultura lo sport e la socialità a Monreale centro e nelle frazioni, partecipazione a bandi nazionali ed europei”

“Fondamentale è risultato il risanamento finanziario del Comune e la fuoriuscita dal dissesto finanziario” sottolinea il Sindaco Alberto Arcidiacono che continua: “Da qui, nella prossima consiliatura, si ripartirà per procedere nella riorganizzazione dei servizi comunali risolvendo, così, quelle criticità legate alla carenza di organico e di nuove competenze necessarie per sviluppare il potenziale del patrimonio culturale e territoriale di Monreale.”

Conclude Alberto Arcidiacono: “Il Progetto Civico si è dimostrato vincente e produttivo. Pur rimanendo aperti all’apporto dei partiti, tendiamo a preservare lo spirito civico che ha contraddistinto questa esperienza amministrativa. Sabato prossimo, durante la conferenza stampa, avremo modo di chiarire la visione programmatica e la cornice politica locale con cui ci accingiamo a procedere per il prossimo quinquennio”.