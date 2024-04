Monreale, incendio distrugge le auto di due coniugi

MONREALE – Un incendio ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Pezzingoli a Monreale nella notte. Le auto, di proprietà di una coppia di coniugi residenti nella zona, sono state completamente avvolte e distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che dovranno appurare l’origine delle fiamme e stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o doloso.