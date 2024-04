Degrado alla fontana dell’Abbeveratoio, “C’è puzza di urina ovunque”

Monreale – Arriva la segnalazione da parte di un lettore di Monrealelive.it che denuncia una situazione di degrado nei pressi della storica fontana dell’Abbeveratoio in via Pietro Novelli alta. “È diventato impossibile riempire l’acqua senza essere investiti da un forte odore di urina – scrive il cittadino monrealese – Molte persone che si recano alla fontana, purtroppo non hanno il minimo rispetto e urinano proprio vicino ai rubinetti”.

La problematica sembra persistere da tempo e rappresenta un vero e proprio scempio per uno dei luoghi simbolo di Monreale dove giornalmente vi si recano decine di persone. “È una situazione vergognosa – prosegue la segnalazione – La puzza d’urina è sconcertate. Un simile degrado è inaccettabile per un sito di tale importanza”.

Il lettore lancia quindi un appello alle autorità competenti affinché vengano intensificati i controlli nella zona e vengano presi seri provvedimenti per porre fine a questi deprecabili comportamenti che offendono il decoro urbano di Monreale. “Sarebbe auspicabile un maggiore senso civico”, conclude.