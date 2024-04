Semifinale Play-off di Serie C2: il Pioppo Futsal ospite del Città di Marsala per sognare in grande

Sabato pomeriggio i gialloverdi scenderanno in campo per affrontare in gara unica il Città di Marsala in occasione della semifinale play-off del Campionato di Serie C2. I padroni di casa si sono posizionati al secondo posto in classifica con 44 punti, mentre il Pioppo Futsal al quinto posto con appena 3 punti in meno. Lo storico tra le due squadre ha visto trionfare il Città di Marsala al Pala DonBosco nella gara d’andata per 7-5, mentre nella gara di ritorno i gialloverdi hanno fatto bottino pieno imponendosi per 9-6.

Il Pioppo Futsal accederebbe alla finale dell’11 Maggio solo con una vittoria; infatti secondo il regolamento ufficiale in caso di parità al termine del tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, persistendo la parità accederà alla finale play-off la società meglio classificata al termine della stagione regolare.

Appuntamento a sabato 4 Maggio con calcio d’inizio alle 16:00 presso il Campo “Fiumara del Sossio”, Contrada Pontefiumarella, 13 – Marsala (TP). Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.