Il Pioppo Futsal annuncia il nuovo mister gialloverde, è Daniele Sciortino

Daniele Sciortino è il nuovo allenatore del Pioppo Futsal, a darne notizia è stata la società gialloverde che lunedì pomeriggio ha annunciato tramite i suoi canali social chi siederà sulla panchina per la prossima stagione.

“Ho accettato la proposta del Pioppo Futsal perché si tratta di una società ambiziosa con un progetto ben definito e con obiettivi prefissati, inoltre conosco diverse persone all’interno della società e anche molti giocatori che vestono la maglia gialloverde quindi accettare questa nuova sfida non è stato difficile nonostante le proposte di altre società. Sarà un anno in cui vorrò divertirmi con squadra e società, ho sempre seguito il Pioppo Futsal con particolare apprezzamento per il gioco che i ragazzi hanno espresso durante le partite. Dal mio canto dovrò continuare l’ottimo lavoro svolto da chi è stato su quella panchina prima di me, lavorando con costanza, pazienza ed umiltà possiamo raggiungere grandi traguardi regalando grandi soddisfazioni.”

Queste le prime dichiarazioni del nuovo mister gialloverde.

Il nome di Daniele Sciortino è molto noto nell’ambiente del futsal Siciliano: muove i primi passi all’interno del Monreale C5 seguendo tutto il settore giovanile e durante il suo ultimo anno ricopre il ruolo di tecnico dell’Under 19 Nazionale. Nella stagione 22/23 guida il Mistral Carini alla storica vittoria del Campionato di C1 e la conseguente promozione alla Serie B Nazionale e lo scorso anno è stato alla guida del Città di Palermo Under 19 che disputava il Campionato di Serie A2. La Federazione nota e apprezza tanto il lavoro di Sciortino e quest’anno lo nomina Tecnico della Rappresentativa Regionale Sicilia Under 19.

“L’obiettivo minimo deve essere il raggiungimento dei play-off, già la scorsa stagione la squadra è riuscita a disputare il Campionato di Serie C2 da matricola ed è senza dubbio un ottimo risultato. Naturalmente cercheremo di puntare più in alto possibile, sempre con i piedi a terra e con umiltà cercheremo di vincere il campionato che non è altro che il sogno di società, giocatori e tifosi; noi cercheremo di dare sempre il massimo e poi parlerà il campo. La rosa attuale è molto competitiva e già la scorsa stagione l’ha dimostrato raggiungendo i play-off; qualche giocatore andrà via, ma con la società stiamo già valutando dei profili che fanno al caso nostro per dare filo da torcere a chiunque. Colgo l’occasione per ringraziare il grande pubblico gialloverde per il loro caloroso benvenuto e per i tanti messaggi di stima e apprezzamento, mi sono sentito subito a casa, provo già un grande senso di appartenenza a questa grande famiglia e ne sono davvero tanto onorato. Non nascondo il fatto che la mia scelta sia stata dettata anche dal grande pubblico gialloverde; il Pioppo Futsal è una delle pochissime società che vanta un seguito meraviglioso. Un pubblico fatto di famiglie, ragazzi di ogni età e bambini, sempre colorato e genuino, vicino alla squadra in ogni campo a dare quella spinta in più. Grazie ancora a tutti, ci vediamo presto per questa nuova avventura e Forza Pioppo Futsal!”