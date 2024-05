Monreale, a fuoco Panda nella notte in via Salita Croci

Momenti di paura a Monreale nella notte per un incendio che ha distrutto un’auto parcheggiata. Le fiamme sono divampate in via Salita delle Croci, dove era posteggiata una Fiat Panda di proprietà di un pensionato del posto.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti sono stati svegliati da un forte odore di bruciato e hanno visto il fumo nero proveniente dalla strada. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto con due squadre, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. Al momento non si esclude la pista dolosa.