Alla scoperta del Castellaccio di Monreale: storia, arte e natura

Monreale – Il Castellaccio di Monreale al centro di un’iniziativa di BCsicilia Monreale. È in programma, questo fine settimana, un interessante evento sul misterioso ed affascinante Castello di San Benedetto che svetta sul monte Caputo e domina Monreale e la Valle dell’Oreto.

Realizzata in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, e con il patrocinio del Comune di Monreale,la proposta dell’associazione monrealese è articolata in due momenti.

Venerdì 24, alle ore 17,00, presso la Biblioteca comunale Santa Caterina, si terrà una tavola rotonda con gli interventi dell’architetto Natale Sabella, che proporrà un excursus sulla storia e l’architettura del monumento, dell’architetto Fabio Militello, che affronterà il tema dell’iconografia del Castellaccio nelle illustrazioni e nella cartografia, e della prof.ssa Cinzia Garofalo che parlerà degli aspetti botanici dell’area.

Sabato 25 , di mattina, un trekking sul monte Caputo, la visita guidata del Castellaccio e l’allestimento di performance d’arte a tema. La passeggiata sarà inframmezzata dagli interventi musicali degli Al-Fawara, un gruppo di musica folk formato da Lillo Di Chiara ( mandolino e voce) Tonino Di Maria ( chitarra e voce), Flaminio Lombardo (percussioni e fiati )Sergio Messina ( clarinetto) e Giuseppe Trentacoste ( organetto, fisarmonica e voce). Alla manifestazione parteciperanno anche le acquerelliste del gruppo SketcCrowl Palermo, che realizzeranno l’estemporanea di acquerelli “Viaggiare e disegnare: Taccuini di viaggio al Castellaccio di Monreale”.

La passeggiata è a posti limitati. Il prezzo del biglietto, per l’ingresso al Castello, è di 3,00 euro.