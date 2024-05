Un libro per amico: i bambini della Veneziano-Novelli adottano la lettura

Monreale – Proseguono le attività incentrate sulla lettura ad alta voce presso il fondo moderno della biblioteca comunale al Santa Caterina. Ieri pomeriggio è stata la volta della III A III D III E ICS Veneziano Novelli con il

progetto PON Adotta un libro. Gli alunni sono stati guidati e coordinati dagli insegnanti Giovanna Lo Coco e Lo Piano Rametta Giampiero dalla maestra Pina Sirchia e la bibliotecaria Elisabetta Lo Coco.

I bambini hanno ascoltato la lettura di Peter Pan e a seguire la marionetta del personaggio al centro della lettura con merenda in biblioteca. L’iniziativa è stata una occasione per far conoscere il patrimonio librario della biblioteca comunale e la sua fruibilità. Obiettivo principale dell’amministrazione comunale e del sindaco Alberto Arcidiacono che punta alla valorizzazione degli spazi culturali e del loro patrimonio.