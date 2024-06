È arrivata la nuova offerta Super Formidabile Auto di Enel!

In un’unica soluzione: noleggi un’auto elettrica a partire da 299 €/mese con un anticipo di 3.000 €



e con l’offerta luce dedicata hai inclusi fino a 8.000 Km* di ricarica all’anno e una Waybox per la ricarica a casa in comodato d’uso gratuito.



Scopri come aderire all’offerta,



vieni a trovarci presso il nostro



Spazio Enel Partner in Via Venero, 188 a Monreale,



o chiamaci al numero 091 507 2387