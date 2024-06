Un’altra auto incendiata a Monreale. Si tratta di una Seat Ibiza di un giovane di 37 anni.

L’incendio è avvenuto in via Romeo .Secondo una prima ricostruzione io rogo sarebbe doloso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Palermo per spegnere l’incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.