Riuscitissima l’iniziativa di BC Sicilia Monreale alla scoperta del megalite dell’Arcivocalotto detto “U Campanaru”

Un’esperienza riuscita quella realizzata da BCsicilia Monreale, nel quadro delle Giornate Europee dell’Archeologia, sul megalite dell’Arcivocalotto detto “U Campanaru”.

Il focus seminariale: un’introduzione all’avventura scientifica

Articolata in due momenti distinti, l’iniziativa è stata anticipata dal focus seminariale “Calendari astronomici in Sicilia. L’inizio di un’avventura scientifica”, tenutosi sabato pomeriggio al Santa Caterina, e condotto dal vice direttore dei Gruppi Archeologici d’Italia Albero Scuderi, che ha condiviso gli ultimi riscontri degli studi archeoastronomici sulla cultura del megalitismo in Sicilia e sulla “petra” forata del monte Arcivocalotto, verosimilmente un indicatore solstiziale con funzione calendariale.

L’archeo passeggiata: un’esperienza suggestiva al tramonto

L’evento si è concluso ieri con una “archeo passeggiata” al tramonto sul monte Arcivocalotto. Il gruppo di partecipanti, accompagnato da Andrea Arcangelo di BCsicilia Monreale, è stato guidato fino al suggestivo “Campanaru” che dalla notte dei tempi sembra scandire stagioni e rituali agricoli all’interno di un’area rimasta avvolta in un’atmosfera sospesa.

La soddisfazione dei promotori dell’iniziativa

Soddisfatti ed emozionati i promotori dell’iniziativa. “Siamo riusciti a condividere con tanti il sentimento della bellezza”, ha affermato Andrea Arcangelo, a consuntivo delle iniziative ad oggi proposte dalla “neonata” associazione.