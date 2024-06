Sancipirello: la capitale siciliana del gusto per un week-end

Per due giorni Sancupirello diventerà “capitale siciliana del gusto”. L’occasione sarà la manifestazione “Sicilia gourmet“, organizzata il 29 e 30 giugno dall’associazione Generazione Jato col patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Show food, degustazioni e spettacoli di cabaret e concerti animeranno il cuore del centro abitato che sorge alle pendici di monte Iato, a 30 chilometri da Palermo. Da sempre conosciuta per il vino e, da alcuni anni, anche per la pizza, Sancipirello punta a diventare “città per buongustai”. Per farlo l’associazione Generazione Jato, in collaborazione col Comune, ha chiamato a raccolta le aziende agricole, i produttori caseari, gli oleifici, le cantine e le pizzerie della valle dello Jato.

Un’esperienza gastronomica di qualità

Gli stand in legno per esporre i prodotti locali verranno allestiti lungo via Roma, dove verrà montato anche il palco per gli spettacoli. Piazza Matrice ospiterà invece il “villaggio gastronomico” con i gazebo dedicati alle degustazioni gratuite di antipasti, primi, focaccine, gelati e dolci gourmet, accompagnati dai vini e dai liquori prodotti nelle valli dello Jato e del Belìce. L’obiettivo è offrire un’esperienza gastronomica di qualità a tutti coloro i quali sceglieranno San Cipirello come meta dell’ultimo week-end di giugno.

Il programma di sabato 29 giugno

L’apertura della manifestazione enogastronomica, a ingresso libero, è prevista sabato 29 giugno alle ore 18. Dopo la visita agli stand in via Roma, che ospiterà oltre venti aziende, è previsto lo spettacolo di show cooking affidato agli chef Lucianeddu e Rosario Matina. Alle ore 20 avrà invece inizio la degustazione dei piatti gourmet. Alle ore 21 spazio allo spettacolo di cabaret con Matranga e Minafò, presentato da Eliana Chiavetta. Alle 23 concerto della band palermitana Mantropìa.

Il programma di domenica 30 giugno

Domenica 30 giugno, alle ore 18 riapertura degli stand in via Roma. Alle ore 20 show cooking e degustazioni gratuite all’interno del “villaggio del gusto”. E dalle 21 spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio, presentato da Massimo Minutella. Alle ore 23 il concerto di Neja chiuderà la manifestazione.