MONREALE – L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte ha annunciato che oggi mattina potrebbero verificarsi problemi di erogazione dell’acqua nella parte alta di Monreale. “I tecnici e i dipendenti dell’acquedotto sono già sul posto per verificare le cause e intervenire tempestivamente per evitare disagi alla cittadinanza”, fa sapere La Corte.

