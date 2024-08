Monreale da oggi è “Città”, lo ha deciso il Presidente Sergio Mattarella

Monreale ottiene il riconoscimento di Città. È arrivato stamattina al Comune di Monreale il decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il parere positivo per il riconoscimento di Città e non più di Paese come lo è stato fino a ieri. “Siamo veramente fieri – ha dichiarato il Sindaco – di avere ottenuto un riconoscimento così prestigioso per la nostra storia e il nostro territorio. Un risultato che darà lustro e riconoscimento alla nostra Monreale, da sempre meta indiscussa di turisti e personalità”.

L’istanza da parte del Comune di Monreale era stata inviata nei mesi scorsi, dopo l’approvazione della delibera di Giunta, inviata tramite il Prefetto di Palermo al Ministro dell’Interno per la concessione del titolo onorifico. Adesso si dovrà procedere alla revisione dello stemma e del gonfalone. La modalità di concessione del titolo è stabilita dall’articolo 18 del Testo Unico degli Enti locali, che dispone la concessione del “titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”.

Infatti, alla richiesta era stata allegata un’ampia relazione storica redatta dall’Archivio Storico comunale, che risale alla fondazione del re normanno Guglielmo II, del Duomo arabo-normanno che è stato inserito il 3 luglio 2015 nella lista del Patrimonio UNESCO e un ampio elenco del vasto patrimonio artistico-monumentale, fontane artistiche, chiese, bellezze naturali e ambientali che ne fanno una delle più importanti mete turistiche della Sicilia.