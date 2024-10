Monreale, trasferite postazione 118 e Guardia medica

Monreale – Hanno cambiato temporaneamente sede a Monreale la postazione del servizio 118 e la Guardia Medica. Il trasferimento consentirà di dare il via ai lavori per la realizzazione nei locali del Poliambulatorio “Intravia” di una “Casa della Comunità Spoke”, struttura inserita tra le opere finanziate con fondi del PNRR.

Il servizio 118 ha trovato ospitalità in via Venero 201, mentre la Guardia Medica in via Salita Garibaldi 1. Lo rende noto l’Asp Palermo.

COMUNICATO STAMPA

MONREALE: LAVORI PER IL PNRR AL POLIAMBULATORIO

TRASFERITI 118 E GUARDIA MEDICA

PALERMO 3 OTTOBRE 2024 – Hanno cambiato temporaneamente sede a Monreale la postazione del servizio 118 e la Guardia Medica. Il trasferimento consentirà di dare il via ai lavori per la realizzazione nei locali del Poliambulatorio “Intravia” di una “Casa della Comunità Spoke”, struttura inserita tra le opere finanziate con fondi del PNRR.

L’assessore Francesco La Barbera che ha collaborato alla realizzazione dei lavori mettendo a disposizione anche le professionalità dell’ufficio tecnico comunale per la ristrutturazione dei locali. “Apprendiamo favorevolmente questa notizia – dichiara Francesco La Barbera – ringrazio i vertici dell’Asp e siamo contenti di poter fruire di questi servizi sanitari essenziali per la nostra cittadinanza”.